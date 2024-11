Giovinazzo, topi d’appartamento nel video virale

GIOVINAZZO – Sono stati ripresi mentre scendevano dalla grondaia di un palazzo dopo aver svaligiato un appartamento i due topi di appartamento che appaiono nel video postato sui social e diventato virale in poco tempo. È accaduto la notte tra giovedì e venerdì a Giovinazzo, nel Barese. I due, travisati e completamente vestiti di nero, sarebbero i responsabili dell’ennesimo furto in appartamento nella cittadina della costa, fenomeno che starebbe preoccupando non poco i cittadini.

