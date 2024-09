Molfetta, festa patronale: letti, bagni e babysitting per ambulanti

A Molfetta, in occasione della festa patronale, l’amministrazione ha garantito uno spazio in cui gli ambulanti, che popoleranno la fiera con le loro bancarelle, potranno vivere i giorni dal 7 al 9 settembre in totale sicurezza ed in condizioni igieniche adeguate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author