Molfetta, al Don Tonino Bello il nuovo densitometro osseo

MOLFETTA – Un densitometro osseo digitale di ultima generazione che permette di effettuare valutazioni precise sulla salute delle ossa. L’ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta si è dotato di questa nuova tecnologia che, rispetto alle tecniche precedenti, offre funzionalità che la rendono uno strumento completo e affidabile per la diagnosi e la prevenzione delle patologie che interessano l’apparato scheletrico. A donare la strumentazione, alla unità operativa di Radiologia, è stata la associazione “La Doppia elica”, attiva nella promozione dei corretti stili di vita attraverso diverse iniziative e percorsi di sensibilizzazione. La Radiologia di Molfetta è il quarto centro della Asl, dopo i presidi di Terlizzi, Di Venere e Putignano, a disporre di una densitometria digitale. Una nuova tecnologia digitale è a disposizione della utenza ed è la principale tecnica impiegata per diagnosticare l’osteoporosi, una malattia che colpisce lo scheletro, rendendo le ossa più fragili e più esposte al rischio di fratture. Si stima che in Italia circa 4,5 milioni di persone soffrano di osteoporosi, soprattutto donne in menopausa e anziani. Tra le funzionalità della nuova apparecchiatura c’è l’esame del femore a singola energia che permette di visualizzare potenziali fratture atipiche incomplete del femore, che possono essere associate all’uso a lungo termine di farmaci impiegati per trattare l’osteoporosi.

