Molfetta-Barletta 0-1: decide Strambelli tra le polemiche

Basta una rete di Strambelli al Barletta per portare a casa la diciottesima vittoria del campionato: al “Poli” contro il Molfetta finisce 0-1. Padroni di casa in dieci per l’espulsione di Luis Alberto poco dopo la mezz’ora.

È il Molfetta a scattare meglio dai blocchi, con Mercurio che raccoglie dal limite e spara a salve senza trovare la porta. Uomini di Carbona ancora pericolosi al 7’, quando Secka, dopo la leggerezza di Montrone, prova a sorprendere Massari senza fortuna. Il Barletta punta la sveglia all’11’. Strambelli pesca Lattanzio in area: conclusione al volo, palla fuori. Sempre il 10 biancorosso poco più tardi trova l’imbucata per Scaringella che sporca solo i guantoni di Lutzardo. Il Barletta colleziona occasioni. Al 28’ è Scaringella a lanciare Strambelli che ci prova con il piede debole: destro timido, nessun problema per l’estremo difensore avversario. Al 33’ l’episodio che cambia le carte in tavola. Luis Alberto abbatte Lattanzio in area di rigore. Il signor Bogo di Orvieto non ci pensa due volte: assegna la massima punizione ed estrae il cartellino rosso per il difensore tra le proteste dei padroni di casa. Dagli undici metri, Strambelli non sbaglia: Barletta avanti 1-0. La prima frazione scivola via con l’incornata di Scaringella, ottima la risposta di Lutzardo.

In avvio di ripresa, il Barletta non abbassa i giri del motore: prima è Turitto di testa a non inquadrare il bersaglio più grande, poi è Bayo in spaccata a sciupare da buona posizione. I biancorossi si limitano a gestire il possesso, ma al 69’ tornano a farsi vedere dalle parti di Lutzardo con Lattanzio senza pungere. Tre minuti più tardi, invece, la girata di Lavopa finisce abbondantemente sul fondo sull’ottimo cross di Parisi. Il forcing finale del Molfetta non sortisce gli effetti sperati: il Barletta passa di misura al “Poli” e chiude nel migliore dei modi il 2024, a +16 sulla Polimnia.

