MOLA DI BARI – Tanti artisti e una scenografia 3D per uno dei musical più importanti della storia del teatro. Notre dame diretto dal regista Vito Rago, è andato in scena al Van Westerhout di Mola DI Bari, prodotto dall’a.p.s. Tuttinscena Cultura e Spettacolo, nell’ambito di “sVita il bullo”, il progetto per contrastare bullismo e cyber bullismo patrocinato dal garante dei Minori e dalla Regione Puglia. La storia di Notre Dame è un viaggio tra emozioni che non hanno epoca, uno spettacolo senza tempo. L’amore, in tutte le sue forme, è il “cuore” della storia. L’intensità dello spettacolo, della durata di circa due ore, evoca emozioni e contenuti dal risvolto intimo, ma anche sociale.