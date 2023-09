Modugno, incendio a Recuperi Pugliesi: situazione rientrata presto

MODUGNO – Un allarme fortunatamente rientrato nel giro di pochissimo tempo. Un piccolo focolaio – che ha scatenato colonna di fumo nera che non è passata inosservata – nelle scorse ore ha interessato lo stabilimento di Recuperi Pugliesi a Modugno, in provincia di Bari: tutto però, a quanto si apprende, è rientrato a stretto giro. Puntuale anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno così abbandonato nel primo pomeriggio la struttura una volta rientrato l’allarme. Già sette mesi fa in questa struttura si era verificato un episodio simile ma anche più vistoso (e in quel caso per spegnere l’incendio furono necessarie quasi 24 ore), stavolta la situazione si è fortunatamente rivelata meno grave. Non si registrano particolari danni.

