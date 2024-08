Modena-Bari, Longo: “Secondo gol incommentabile. LDL? Faccia quadrato con noi”

Breve analisi di mister Moreno Longo al termine della sfida del Braglia persa dal Bari. Seconda sconfitta in campionato su due giornate per i biancorossi: “Credo che la squadra abbia fatto una prestazione diversa da quella vista contro la Juve Stabia. Paghiamo gli errori su palla inattiva, invece il secondo gol ritengo sia difficile da commentare e ci sono errori dei singoli. Detto questo, non dobbiamo perdere fiducia anche se ci mancano qualità e alternative. Il Modena si è rivelato efficace e cinico, ma se c’era una squadra che avrebbe meritato di più da questa partita quella è il Bari. La società gialloblù, comunque, ha allestito una squadra importante e con giocatori di livello. La piazza di Bari invece ha un pubblico meraviglioso in termini di sostegno alla squadra e merita sicuramente altri palcoscenici. Col presidente bisognerebbe tuttavia fare quadrato sui problemi per cercare di uscire da questa situazione difficile. Io parlo con Luigi ma in questo momento non l’ho ancora vissuto tanto, solo insieme si può uscire da ogni situazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author