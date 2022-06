FOGGIA- Se ne sarebbe andato in giro per Foggia nascondendo tra i sedili anteriori e posteriori una mitragliatrice calibro 7,65, modello Scorpion, e 40 cartucce: un 29enne è stato arrestato dai poliziotti per i reati di porto e detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento e di ricettazione

È accaduto durante un controllo effettuato da personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia, quando un 29enne è stato trovato in possesso di un’arma clandestina -una pistola mitragliatrice calibro 7,65, modello Scorpion- priva di marca e con matricola abrasa, con relativo munizionamento di 40 cartucce, abilmente nascosta all’interno dell’autovettura sulla quale quest’ultimo viaggiava, celata all’interno di un involucro in cellophane riposto tra i sedili anteriore e il sedile posteriore.

Sono in corso gli accertamenti tecnici al fine di verificare se l’arma in questione sia stata o meno utilizzata nei recenti episodi di sangue verificatisi nella provincia di Foggia.

Va precisato che la posizione della persona coinvolta nella operazione di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.