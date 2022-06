Taranto, incendio in un capannone nella zona industriale di San Giorgio

TARANTO – Incendio nella notte all’interno di un capannone nella zona industriale sulla Strada Statale Appia, in Contrada Baronia, tra Taranto e San Giorgio Jonico. Le fiamme si sono sviluppate poco prima della mezzanotte, la struttura è di un’azienda di forniture per l’industria, non ci sono stati feriti, ingenti i danni provocati dal fuoco. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme ed evitare che il fuoco si propagasse ulteriormente. Sono giunti sul posto quattro mezzi provenienti da Taranto ed altri due dal distaccamento di Grottaglie, sono intervenuti anche i Carabinieri, avviate le indagini per appurare la natura del rogo .