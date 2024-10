Missione sanitaria da Latiano in Madagascar

BARI – Oltre 200 kg di farmaci, vestiti, materiale didattico, cancelleria e giocattoli raccolti grazie ad una campagna di crowdfunding che in poche ore ha raggiunto e ampiamente superato l’obiettivo iniziale. Ottimi riscontri per la missione sanitaria internazionale che la Cooperativa San Bernardo di Latiano, nel Brindisino, ha realizzato in Madagascar con una propria delegazione di volontari fra medici, infermieri e Oss. Il risultato più degno di nota è stato lo sbarco della telemedicina in Madagascar per consentire alla popolazione locale di accedere a screening ecografici, diagnosi e cure, con referti e diagnosi gestiti dal Centro Igea di Grottaglie e dall’Uoc di Cardiologia di Modica.

