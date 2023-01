Ha lottato per la vita 50enne alla guida della Lancia Y che, intorno alle 19.00, si è ribaltata sull’asfalto della provinciale che collega Palmariggi a Minervino, dopo aver impattato contro uno dei tanti muretto a secco della zona.

F.C. è stata trasportata in ospedale, ma è deceduta appena arrivata in pronto soccorso.

Per estrarla dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. Vani i tentativi di rianimarla. Per la 50enne, una volta arrivata al Fazzi, non c’è stato nulla da fare.

Indagano i Carabinieri della stazione di Muro Leccese.

