Condividi su...

Linkedin email

Non ce l’ha fatta uno dei due militari della Marina Militare che in seguito ad un incidente stradale sono finiti in gravi condizioni in ospedale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che si sono occupati di eseguire i rilievi di rito, utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts