Milan ko, Juve festeggia:esordi opposti nella nuova Champions League

Il Milan inizia con una sconfitta il suo cammino nella nuova Champions League. A San Siro, i rossoneri sono stati superati 3-1 dal Liverpool. L’illusione per la squadra di Fonseca è arrivata dopo appena 3 minuti con il gol di Pulisic. Tuttavia, il Liverpool ha ribaltato il risultato con i colpi di testa dei difensori centrali: Konaté al 23′ su punizione e van Dijk al 41′ su calcio d’angolo. A chiudere i conti ci ha pensato Szoboszlai al 67′. A peggiorare la serata, l’infortunio di Maignan, uscito al 51′ e ora in dubbio per il derby contro l’Inter. Nel finale, la Curva Sud ha duramente contestato la squadra, con lo stadio che aveva iniziato a svuotarsi già un quarto d’ora prima del fischio finale.

Debutto da sogno invece per la Juventus, che festeggia il ritorno in Champions League con un convincente 3-1 contro il Psv, imbattuto in Eredivisie. Yildiz ha sbloccato la gara al 21′, segnando al suo esordio e diventando il più giovane marcatore bianconero nella storia del torneo, superando Del Piero. Le altre reti sono state firmate da McKennie al 27′ e Nico Gonzalez al 52′. Nel finale, Saibari ha trovato il gol della bandiera per il Psv al 93′, bucando per la prima volta la difesa juventina.

