Mika in concerto al Sonic Park di Matera

Dopo il successo del magico concerto realizzato lo scorso settembre all’Arena di Verona, MIKA tornerà live in Italia a luglio con due eventi speciali: il 10 luglio 2023 all’Umbria Jazz di Perugia, il 15 luglio al Sonic Park Matera. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle ore 12:00 di mercoledì 4 gennaio su TicketOne. Sarà inoltre possibile acquistare in prevendita su Boxol i biglietti per il concerto di Perugia e su Dice per il concerto di Matera. Per info sui biglietti: https://www.friendsandpartners.it/.

Condividi su...

Linkedin email