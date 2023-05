Migranti, traffico di vite umane: arresti anche a Lecce e Brindisi

Stroncato traffico di vite umane con 29 persone arrestate. I migranti avrebbero pagato 10mila euro per raggiungere l’Italia via mare. Tre persone fermate in Salento, accusate di aver organizzato sbarchi nel capo di Leuca e viaggi verso il nord con tappe con vitto e alloggio anche a Foggia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp