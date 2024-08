Meteo: temporali e rischio nubifragi, poi torna l’anticiclone africano

Fino a domani, martedì 20 agosto, molte regioni italiane saranno interessate da forti temporali, con rischio di nubifragi e grandinate.

Tra lunedì 19 e martedì 20 agosto, il passaggio di un ciclone, alimentato da correnti instabili provenienti dal Nord Europa, destabilizzerà l’atmosfera. Si formeranno piogge e temporali, inizialmente al Nord-Est, per poi estendersi martedì anche alle regioni meridionali. Non sono esclusi fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate, soprattutto in Romagna e nelle Marche.

Da mercoledì 21 agosto, invece, l’anticiclone africano tornerà a dominare gran parte del Mediterraneo. Oltre a una maggiore stabilità atmosferica, con cielo sereno, è previsto un aumento delle temperature, con punte massime tra i 30 e i 35°C in Sicilia, Calabria e Puglia.

Nel dettaglio

– Lunedì 19: al Nord, temporali e rovesci irregolari. Al Centro, forti temporali, specialmente sulle regioni adriatiche. Al Sud, temporali intensi e calo termico.

– Martedì 20: al Nord, tempo più stabile. Al Centro, temporali sul versante adriatico e sole altrove. Al Sud, instabilità diffusa.

– Mercoledì 21: al Nord e Centro, cielo poco nuvoloso. Al Sud, rovesci sui rilievi montuosi.

Tendenza: nuova espansione dell’anticiclone africano su tutto il Paese, con temperature in aumento ovunque.

