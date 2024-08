Meteo, in arrivo il periodo più caldo dell’estate

Da domani, lunedì 5 agosto, inizia il periodo più caldo dell’estate, con una escalation di temperature in continuo aumento fino a raggiungere il picco tra martedì 13 e mercoledì 14 agosto. Secondo le ultime elaborazioni, già da venerdì 9 agosto si prevedono temperature tra 37 e 38 gradi a Roma, mentre Firenze toccherà i 40 gradi sabato 10 agosto. Si conferma il trend in crescita delle temperature fino a Ferragosto con una “fiammata generalizzata”, per poi prevedere una diminuzione Dopo i forti temporali sulle Alpi e l’Appennino, colpendo principalmente Abruzzo, Molise e Basilicata, ci sarà sole ovunque e senza piogge.

