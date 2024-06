Mesto (UGL): “Tagli al premio Covid, ma riconoscimento agli operatori Sanitaservice Bari”

Giuseppe Mesto (UGL Sanità Puglia): “La Regione taglia risorse per premio Covid ma operatori Sanitaservice Bari riceveranno comunque riconoscimento”.

“Al termine dell’incontro odierno con l’Amministratore Unico di Sanitaservice ASL Bari, Fabrizio D’Addario, abbiamo constatato la riduzione della somma complessiva stanziata dalla Regione Puglia per il Premio Covid. Rimangono a disposizione poco più di 190.000 euro, che saranno distribuiti tra coloro che hanno dimostrato professionalità e dedizione durante l’emergenza pandemica. Sebbene il risultato sia accettabile, il nostro giudizio sulla gestione della sanità regionale rimane critico. Ora chiediamo l’apertura di tavoli decentrati per affrontare problematiche come i tempi di vestizione del personale, la mensa, la pronta disponibilità e reperibilità. Proponiamo inoltre di aumentare le ore di servizio per il personale part-time. È necessario uno sforzo ampio e condiviso per evitare che la sanità pugliese vada a fondo”.

