Autonomia differenziata: Fitto risponde alle critiche

BARI – “Quella sull’autonomia differenziata è una polemica politica. Chi la fa dimentica che questo testo è possibile solo grazie alla modifica del titolo quinto della Costituzione, realizzata da un governo di centrosinistra. Molti degli esponenti che ora contestano questo testo, lo condividevano”. Lo ha dichiarato a Bari Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, durante un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito.

“Dobbiamo concentrarci sui limiti e sui problemi del Sud per i quali il governo ha una strategia – ha aggiunto -. Il 40% delle risorse del Pnrr è stato assegnato al Sud, che avrà anche circa l’80% dei 32 miliardi assegnati alle Regioni dal Fondo di sviluppo e coesione. Se consideriamo anche i 75 miliardi di euro della Programmazione europea per la coesione, di cui l’85% è destinato al Sud, non abbiamo un problema di risorse, ma di come riuscire a spenderle. Sull’autonomia differenziata la linea di demarcazione è tra chi difende il vecchio e chi vuole introdurre meccanismi di profondo cambiamento per utilizzare bene queste risorse”.

In merito al Pnrr, Fitto ha risposto ai giornalisti confermando il suo impegno: “Come ho avuto modo di dirvi, sul Pnrr c’è tanto da fare, per me il lavoro è quello e su questo sono impegnato”. Queste dichiarazioni rispondono alle voci secondo cui la premier starebbe valutando per lui un incarico nella Commissione europea.

Fitto ha poi commentato il dibattito sulla proroga dei termini per la scadenza del Pnrr: “È un dibattito legittimo, noi abbiamo un termine che è giugno 2026 e su quello ci concentriamo”. Il ministro ha anche aggiornato sullo stato dei lavori: “Stiamo lavorando per rispettare i tempi del 30 giugno per la definizione della richiesta di pagamento della sesta rata, cosa che faremo entro la settimana prossima. Stiamo anche definendo gli aspetti finali della quinta rata per la verifica degli obiettivi e il relativo pagamento. Questo ci colloca tra i paesi più avanzati sia per numero di obiettivi raggiunti sia per fase di attuazione”.

Fitto ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la Commissione europea: “Abbiamo avuto un incontro molto importante con la Commissione europea, un confronto positivo con tutte le amministrazioni centrali e gli stakeholders. La revisione del piano e i decreti legge sulla semplificazione e attuazione stanno portando risultati di cui siamo orgogliosi, anche se c’è ancora molto da fare”.

