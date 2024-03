Melucci, ‘Il nuovo Iacovone sarà spettacolare’

“Quattro ore molto intense di confronto, per le quali sento davvero il dovere di ringraziare gli uffici comunali, tutto il team di Sport & Salute e il Commissario di Governo con i suoi collaboratori – ha detto il sindaco Melucci dopo la riunione tecnica fiume nella sede del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

“Dopo mesi di inutili polemiche e strumentalizzazioni ai danni di tifosi, sportivi, cittadini ed Enti locali, siamo giunti ad un equilibrio di grande livello, siamo tutti molto soddisfatti della qualità delle proposte e delle energie profuse dai progettisti di Sport & Salute, che insieme alla loro esperienza nel settore, hanno in verità confermato una grande attenzione verso l’eredità che bisogna assicurare ad una grande realtà in transizione come Taranto”, ha aggiunto Melucci.

”Siamo anche lieti che il Commissario Straordinario si stia impegnando con puntualità e fermezza su cronoprogramma e maggiori coperture finanziarie per l’importante evento internazionale, che è destinato a cambiare per sempre la reputazione, l’urbanistica e persino il modello economico della città dei due mari. Certamente sono risultati che il CIJM saprà apprezzare nella prossima visita ufficiale in riva allo Ionio”, continua il sindaco di Taranto.

“Ora ci auguriamo che il Governo potrà essere sensibile verso le nuove esigenze del Comitato organizzatore, per adeguare il Masterplan generale alle aspettative e alle esigenze tecniche di una vetrina internazionale fondamentale per la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’ultima nota di gratitudine, a nome di tutti i tifosi rossoblu, ci sentiamo di esprimerla nei confronti della possibilità di far disputare in corso di cantiere le prossime stagioni della Lega Pro”, conclude Melucci.

