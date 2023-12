Melucci, ‘Grazie a Italia Viva difenderò interessi di Taranto’

“Ringrazio il presidente Matteo Renzi per l’accoglienza che mi ha riservato all’assemblea nazionale di Italia Viva a Roma, ma soprattutto per l’attenzione che ha voluto tributare a Taranto, alle sue battaglie e alla sua risalita”. Così Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, una volta ufficializzata la sua adesione a Italia Viva dopo l’addio, non senza polemiche, al PD.

“Mi onora che Italia Viva abbia voluto ricevere il mio contributo attraverso un incarico nei suoi organismi direttivi – aggiunge Melucci -. In particolare, la possibilità di occuparmi a livello nazionale, da riformista, di deleghe come la transizione giusta europea e l’economia del mare, mi consentirà di rafforzare gli interessi della comunità ionica nelle sedi parlamentari, di consolidare le politiche del partito nella direzione della decarbonizzazione e dello sviluppo sostenibile. Una iniziativa che avevo già promosso, come noto, nella mia precedente esperienza partitica”.

“Chi oggi specula a livello locale su questo desiderio di libertá, su questo rinnovato entusiasmo, su questo slancio verso una politica di alto respiro, dovrebbe limitarsi ai fatti, dovrebbe valutare le azioni concretamente compiute dalla mia amministrazione sul territorio”, puntualizza il sindaco di Taranto.

“Non si può negare come sulla questione Ilva in tutti questi anni spesso si sia speculato sulla disperazione delle persone, senza apportare alcun tipo di contributo reale alla causa. Abbiamo assistito a formule risolutorie approssimate, come se per risolvere la dicotomia che attanaglia questo territorio e che contrappone, erroneamente, la salute al lavoro, fossero sufficienti narrazioni fantasiose e metodi sbrigativi”, prosegue Melucci.

“Sull’ex Ilva, l’ Amministrazione comunale, nel perimetro dei pochi poteri riconosciuti dalla legge, é intervenuta con vigore con ordinanze sindacali e numerose prese di posizioni nette sul futuro economico e la necessità di diversificazione industriale in questo territorio – spiega il numero uno di Palazzo di Città -. Lavorerò insieme a tanti altri amministratori locali, perché Italia Viva possa diventare in breve tempo quella metamorfosi positiva della politica italiana, che tra gli estremi della irrealizzabile decrescita felice e la deleteria conservazione dell’economia dei fossili, costruisca nel mezzo le risposte innovative per garantire la giustizia intergenerazionale e l’inversione del declino nel nostro Paese”.

“Occorre rimettere al centro dell’agenda nazionale e comunitaria le vicende di Taranto. Simili iniziative politiche possono restituire il giusto protagonismo alla nostra comunità”, conclude Rinaldo Melucci.

