Meloni: ‘Riforma fiscale sarà una rivoluzione’

La premier Giorgia Meloni indica tra le priorità del Governo la riforma fiscale e l’avvio del taglio delle tasse per i lavoratori.

In una lunga intervista a Milano Finanza spiega che “entro quest’anno ci sarà un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi di euro che va ad aggiungersi al taglio di 3 punti percentuali già realizzato con la legge di bilancio”.

“Ma un forte impulso alla crescita – aggiunge – verrà dalla riforma fiscale, una vera rivoluzione attesa da più di mezzo secolo. In questo quadro si inserisce la riforma dei mercati finanziari – prosegue – per dare alle piccole e medie aziende l’occasione per svilupparsi e raggiungere le dimensioni che servono per competere”.

Condividi su...



Linkedin

email