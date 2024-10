Meloni non verrà in Puglia, slitta firma finanziamenti per 6,5 miliardi

ROMA – Tutto rinviato, la Puglia dovrà ancora attendere per ottenere importanti finanziamenti. La presenza di Giorgia Meloni a Bari era stata annunciata dal governatore Michele Emiliano all’inaugurazione della Fiera del Levante, ma la premier non verrà, era attesa al Festival delle Regioni in programma nel capoluogo regionale dal 20 al 22 ottobre prossimi, la notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore. Slitta pertanto la firma sul cosiddetto patto per la Puglia, si tratta del via libera ad un maxi finanziamento di 6,5 miliardi di cui 4,5 del Fsc (Fondo di sviluppo e coesione) utili per finanziare 500 progetti. Altri 2 miliardi previsti dal Patto per la Puglia dovrebbero giungere dal programma operativo complementare. La Regione Puglia pertanto dovrà ancora attendere prima di poter ottenere questi importanti finanziamenti utili per lo sviluppo della regione. Giorgia Meloni a Bari non verrà e pertanto tutto è stato rinviato, tra mugugni e polemiche.

