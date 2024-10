Bari, partito il servizio mensa. Ma serve un piano coerente e organizzato nel futuro

Il servizio mensa per i più piccoli a Bari è finalmente partito ma adesso serve chiarezza e linee guida chiare per il futuro, sperando non si vada incontro a clamorosi colpi di scena nell’anno scolastico in corso. Per questi motivi i genitori hanno chiesto ed ottenuto un confronto con l’amministrazione comunale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author