Meloni in Sinagoga commemora il 7 ottobre

Roma – “Una delle pagine più drammatiche della storia” del popolo israeliano. Sono le parole della Premier, Giorgia Meloni alla commemorazione del 7 ottobre alla Sinagoga a Roma, per ricordare l’aggressione perpetrata 1 anno fa da hamas. Imponenti le misure di sicurezza soprattutto dopo la manifestazione non autorizzata a Roma pro Palestina che ha creato per le stade della città una vera e propria guerriglia. 30 gli agenti feriti. E’ il Prefetto di Roma, Giannini a commentare quanto accaduto, parlando di aggressione predatoria. La politica si schiera, non tutta condannando quanto avvenuto

