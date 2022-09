Roma – Giorgia Meloni stravince e fa volare Fdi con gli alleati interni indeboliti. La Lega di Salvini vicina al crollo. Forza Italia in coda, resta stabile. Fdi è cosi il primo partito. Il Pd resta a 19%, I pentastellati vanno sul podo ma in terza posizione. Il dato più preoccupante è pero quello della Lega che va sotto il 10% e l’affluenza alle urne che non è mai stata così bassa. Ma è la notte di Giorgia Meloni, che emozionata dal palco ringrazia i suoi per il lavoro svolto e guarda alla responsabilità. Resta a Guardare il Pd di Enrico Letta, che preferisce mandare davanti ai giornalisti Debora Serracchiani. Il richiamo alla responsabilità è forte spiega, ma: “E’ una serata triste per il Paese”.

Oggi più che mai faremo un opposizione forte. Tutti ci davano in picchiata e la rimonta è stata significativa. È il commento di Giuseppe Conte. Siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità verso il paese.