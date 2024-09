Mel Gibson torna a Matera per il sequel de ‘La Passione di Cristo’

Mel Gibson è tornato a Matera per effettuare alcuni sopralluoghi in città e nelle zone limitrofe. L’attore e regista aveva già scelto la Basilicata nel 2003 come location per il suo celebre film “La Passione di Cristo”, un’opera che contribuì significativamente a far conoscere Matera e i suoi Sassi al pubblico internazionale, posizionando la città tra le mete più ambite del turismo mondiale.

Durante i sopralluoghi, Gibson ha visitato nuovamente i Sassi, la Cava del Sole e il Convicinio di Sant’Antonio, situato nel rione Malve del Sasso Caveoso. Inoltre, si è recato a Gravina, in provincia di Bari, dove ha esplorato il caratteristico quartiere di Fondovico e ha assaggiato il dolce tipico della zona, noto come “tette delle monache”.

Il nuovo film in cantiere potrebbe essere proprio il sequel de “La Passione di Cristo”, che secondo le indiscrezioni dovrebbe intitolarsi “Resurrection”.

