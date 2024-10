Matera, Tosoni fa chiarezza: “Stiamo risolvendo alcune vecchie pendenze”

“Si stanno verificando alcune dinamiche che non voglio destabilizzano tutto il mondo biancoazzurro, soprattutto la squadra che sta disputando un campionato importante. Si tratta di alcuni tesserati della passata stagione che stanno dichiarando di non aver ancora ricevuto l’ultimo stipendio”. È quanto afferma il presidente Stefano Tosoni ai canali ufficiali del club attraverso un video-messaggio diffuso nella giornata odierna.

Sulla situazione – “Come tutti sanno, in estate ho ereditato una situazione un po’ in difficoltà ma che comunque stiamo sanando. L’ho ereditata consapevole di quello che c’era da affrontare. Ho preso il timone di questa società con la volontà di sistemare le cose. E posso garantire che non si tratta di problemi insormontabili”.

Sulle posizioni – “I giocatori della passata stagione, insieme allo staff tecnico e al direttore sportivo, verranno sicuramente saldati da parte nostra, chiudendo questa posizione aperta. Noi, però, abbiamo bisogno dei giusti tempi per poter riequilibrare tutte le spese. Purtroppo, siamo stati costretti a rifare la squadra da zero, visto che tutti sono andati via. Si sono verificate alcune dinamiche che ci hanno costretto a dare la priorità ad altre cose. Tutti saranno saldati. Parliamo di una sola mensilità a fronte di una stagione, di cui eravamo ben consapevoli quando abbiamo acquisto il club. Su questo stiamo provvedendo”.

Sulle altre situazioni – “Anche perché, abbiamo trovato anche alcuni commercianti con fatture aperte e che dovevano essere saldati. Per questo, stiamo sanando tutto il vecchio. Ripeto, abbiamo ereditato una società con qualche piccolo problema, perché di questo possiamo parlare. Ci sono società che hanno problemi ben più gravi rispetto ai nostri. Per questo, non buttiamo fango sul Fc Matera perché non sarebbe giusto e non sarebbe intelligente, soprattutto per l’entusiasmo che stiamo ricreando nei tifosi e in tutta la Città”.

