Matera, Tosoni ad Antenna Sud: ‘Non condividevo alcune scelte di Ciullo”

“Nessun diverbio, nessuna discussione. Ci tenevo a precisarlo, perché sono girate voci infondate”, ha dichiarato il Presidente del Matera Tosoni durante la trasmissione “Lunedì Puglia” su Antenna Sud. “La decisione è arrivata a causa di alcune divergenze su scelte e vedute, punti di vista che non abbiamo condiviso con il nostro allenatore e quindi ne abbiamo disposto l’esonero, per separare le nostre strade. Sicuramente abbiamo visto i ragazzi poco lucidi nelle ultime gare”.

Il presidente ha voluto sottolineare che il cambiamento non riguarda lo stile di gioco, ma l’approccio al calcio stesso. “Il nuovo mister sarà Alfio Torrisi, ha già firmato pochi minuti fa, ma quello che ci tengo a precisare è che non intendiamo fare un calcio diverso, ma vogliamo fare ‘calcio’. Sollevo un problema che ricopre gran parte del territorio e degli allenatori che ne fanno parte, ed è il problema degli Under: il calcio non è fatto di dati anagrafici, non posso precludermi la possibilità di far giocare gli elementi migliori”.

Tosoni ha spiegato che la decisione di separarsi da Ciullo non è stata presa alla leggera né è frutto di un episodio isolato. “Con Ciullo non è nato tutto ieri, questi sono pensieri nati da tempo e la decisione è arrivata dopo accurate riflessioni. Non ci siamo trovati su vari punti nell’arco di questo inizio di stagione, e quindi adesso abbiamo disposto l’esonero dell’allenatore per indirizzare prontamente la squadra dove vogliamo portarla per il resto della stagione”.

