Matera, Torrisi: “Deve essere un punto di partenza e non di arrivo”

“I complimenti vanno fatti ai ragazzi perché sono loro gli artefici di questa prestazione. Adesso dobbiamo restare con i piedi per terra perché dobbiamo continuare a lavorare che c’è tanto da migliorare. Però, questa è sicuramente la strada giusta. Oggi siamo stati molto bravi perché la squadra ha recepito al meglio tutti i messaggi che abbiamo trasferito loro in settimana”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi che nel post partita di questo pomeriggio.

“A fine primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra. Non lo faccio mai perché c’è un secondo tempo ancora da giocare. Li ho fatti perché la squadra ha dimostrato maturità e consapevolezze. Abbiamo subito gol anche in maniera particolare. La squadra non si è disunita e hanno provato a proporre tutte le cose provate in settimana. Oggi vado a casa davvero soddisfatto, molto di più di domenica scorsa. E pensare che Casiello e Bello hanno recuperato tantissimi palloni e si sono proposti tantissime volte in avanti. Per questo, bisogna essere contenti dell’atteggiamento della squadra”, continua il tecnico dei biancoazzurri nella disamina del match.

Importanti anche gli applausi finali: “Sotto la Curva è andata la squadra, non io. Perché è giusto che gli applausi siano tutti per loro perché hanno fatto qualcosa di importante oggi. Questo per noi deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Il percorso che stiamo cominciando ad intraprendere è quello giusto. Però, adesso serve massima umiltà. Da martedì ci aspetta una settimana molto importante perché domenica prossima ci aspetta una partita difficile contro la Virtus Francavilla e quello sarà un buon test per capire a che punto è il Matera”.

La classifica dice che il Matera guadagna altri due punti sul primo posto: “Non la guardiamo ora. Conterà a maggio, quando ci saranno i verdetti e in quell’occasione analizzeremo ciò che ha fatto il Matera. Pensiamo solo a domenica dove sappiamo che ci aspetta una partita importante contro una Virtus Francavilla costruita per vincere. Noi andremo lì a giocarci le nostre carte. Poi, vedremo il verdetto del campo”.

