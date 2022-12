Matera: Raffica di sanzioni a esercizi commerciali

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

Nell’ambito delle attività di controllo disposte dal Questore di Matera, Eliseo Nicolì, la Polizia ha elevato diverse sanzioni a titolari di esercizi pubblici per inosservanza della normativa sulla privacy, per aver installato telecamere all’interno dei locali omettendo di apporre gli avvisi informativi per il pubblico.

In collaborazione con le ASM, è stata sospesa l’attività di un bar di Matera per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate all’interno del locale destinato alla preparazione degli alimenti.

Al titolare di un centro scommesse è stata comminata una sanzione di 6.660 euro per aver consentito l’accesso a un minore ed è al vaglio una eventuale sospensione dell’attività.

I controlli proseguiranno in questo mese di dicembre per evitare vengano posti in commercio fuochi d’artificio illegali, pericolosi e spesso letali, soprattutto per i minori.