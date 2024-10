Matera, Ferroni: “Mercato chiuso. Berardocco? Un profilo corteggiato da tempo”

“Devo dire che il mercato è assolutamente chiuso in entrata. In uscita, invece, stiamo valutando ancora qualche situazione. Vogliamo dare la possibilità a mister Ciullo di lavorare con un giusto gruppo di giocatori, più snello rispetto a quello attuale”. Afferma il ds Alessio Ferroni nell’intervista rilasciata a ForzaMatera.it.

Su Berardocco – “Giocatore importante, la sua carriera parla da sola. È un profilo che abbiamo cercato già da metà agosto perché la nostra idea di gioco doveva passare da un giocatore importante in mezzo al campo. L’idea di Berardocco è un’idea che ho partorito da diverso tempo. L’ho visto anche giocare e mi ha impressionato. Sono sicuro che verrà con lo spirito giusto per darci una dose di esperienza importante, alzando clamorosamente il tasso tecnico del nostro centrocampo”.

Sul mercato – “Devo ringraziare i presidenti Tosoni e Pagliuca che hanno avallato tutte le mie scelte, dandomi la possibilità di costruire un gruppo che reputo importante. Sono contento perché abbiamo rispettato anche quelli che sono gli indici di sostenibilità ai quali mi sono sempre appellato”.

Sul campionato – “Sono contento di come siamo partiti, di questo inizio. Sono anche convinto che siamo solamente all’inizio e che abbiamo ancora tanto da fare”.

Sugli obiettivi – “Noi siamo facendo il nostro cammino. Siamo una squadra umile, composta da giocatori che vogliono lavorare. È un gruppo che ogni giorno fa tanti sacrifici e si allena nel modo giusto per mettere in pratica quelle che sono le direttive dell’allenatore. Lavoriamo con grande voglia di far bene. Per noi, il lavoro è al primo posto. Poi, se saremo la sorpresa o la squadra da battere non lo so”.

