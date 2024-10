Champions: Milan ko a Leverkusen, Inter travolge Stella Rossa

Nella seconda giornata di Champions League, il Bayer Leverkusen supera il Milan 1-0 grazie a un gol di Boniface a inizio secondo tempo. I rossoneri, apparsi poco brillanti nella prima parte della gara, crescono nella ripresa andando più volte vicini al pareggio. Nel finale, Theo Hernandez colpisce una traversa. Per il Milan, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Liverpool, ancora zero punti in classifica. Il Leverkusen, invece, conquista la seconda vittoria di fila ed è a punteggio pieno.

BAYER LEVERKUSEN-MILAN 1-0: HIGHLIGHTS

L’Inter non lascia scampo alla Stella Rossa, vincendo 4-0 a San Siro sotto una leggera pioggia. La squadra di Simone Inzaghi archivia la pratica serba senza particolari difficoltà. Le reti di Calhanoglu su punizione al minuto 11, Arnautovic al 59′, Lautaro al 71′ e il rigore trasformato da Taremi all’81’ portano i nerazzurri a quota 4 punti in classifica.

INTER-STELLA ROSSA 4-0: HIGHLIGHTS

RISULTATI 2a GIORNATA

CLASSIFICA PARZIALE 2a GIORNATA

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author