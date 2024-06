Matera, consiglio comunale conferisce tre encomi solenni

Nel pomeriggio di venerdì 21 giugno, il consiglio comunale di Matera ha conferito tre encomi solenni a cittadini che hanno nobilitato l’immagine della città dei Sassi nel mondo. La cerimonia, svoltasi anella sala “Pasolini”, ha celebrato Dante Maffia, Cristina Garzone e Filippo Gravina per i loro straordinari contributi culturali.

Cristina Garzone, fotografa di fama internazionale originaria di Grassano, è la prima e unica donna fotografa italiana ad aver ricevuto il prestigioso titolo Mfiap (Maitre de la Federation Internationale de l’Art Photographique). Nelle sue opere, Garzone cattura la devozione per la propria terra, immortalando momenti intensi come l’antica festa della Madonna della Bruna.

Dante Maffia, poeta, romanziere e saggista di Roseto Capo Spulico, ha dedicato molte delle sue opere a Matera, trasmettendo attraverso i suoi versi un profondo legame con la città. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, spiccano la Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte e il Premio Giacomo Matteotti per la letteratura.

Filippo Gravina, originario di Matera e emigrato in Canada negli anni ’80, ha fondato varie organizzazioni per promuovere l’educazione, la cultura e l’integrazione della comunità italo-canadese. Gravina ha inoltre sostenuto numerose attività benefiche, raccogliendo fondi per la ricerca contro il cancro e aiutando le famiglie in difficoltà.

Questi cittadini, attraverso le loro opere e iniziative, hanno saputo tramandare alle future generazioni l’essenza di Matera, valorizzando i simboli identitari del territorio e della sua storia millenaria.

