Matera: Ciullo potrebbe lasciare, oggi non sarà in panchina

C’è un’aria ‘particolare’ in casa Matera. Secondo indiscrezioni raccolte da Antenna Sud oggi l’allenatore Salvatore Ciullo non guiderà la squadra nella gara di Coppa Italia con il Matera. Il tecnico, reduce da un vero e proprio miracolo sportivo nella scorsa stagione, più volte nelle scorse settimane aveva invitato la società a spingere di più sul mercato in modo da avere una squadra più o meno completa all’inizio della stagione. Una sorta di SOS lanciato a più riprese. Ciullo, va ricordato, aveva rinunciato a diverse offerte di club importanti per continuare il progetto intrapreso a Matera. Ma qualcosa, evidentemente, non è andata per il verso giusto. A questo punto non si escludono colpi di scena con le parti che potrebbero decidere di lasciarsi consensualmente.

