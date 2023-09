Foggia: presentate le nuove maglie per le vie della città (foto)

Alla vigilia dell’esordio in campionato, allo Iacovone di Taranto, il Foggia ha presentato le tre maglie ufficiali della stagione 2023/24 per le vie della città.

Maglia home: Il classico rosso e nero: rosso come la passione, nero come la determinazione.

Maglia away: Un omaggio ai tifosi, all’identità rossonera conosciuta in tutto il mondo. Tornano i Satanelli stampati sulla maglia.

Maglia third: Celeste per la seconda volta nella storia dopo l’apparizione in Serie C ai tempi di Nocera, con fascia rossonera obliqua.

