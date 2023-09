Basket: Mondiali, Italia batte Portorico e vola ai quarti

Il percorso dell’Italia ai Mondiali di basket prosegue. All’Araneta Coliseum, la squadra di Pozzecco ha battuto 73-57 Portorico ottenendo il pass per i quarti di finale, raggiunti per la prima volta dal 1998. A Manila, gli azzurri partono forte nella prima frazione portandosi a +10, poi abbassano le percentuali nel tiro da fuori e subiscono il ritorno degli avversari nel secondo quarto. Nel terzo, gara equilibrata e tirata con Tonut in evidenza: Datome e Ricci danno la scossa da tre nell’ultimo parziale e chiudono i conti archiviando la pratica. Top scorer Ricci con 15 punti e 3 rimbalzi, Tonut con 15 punti. A Porto Rico non sono bastati i 13 punti e 9 assist di Waters per evitare l’eliminazione.

