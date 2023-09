Cerignola, Tisci: “Peccato per il finale. Espulsioni? Non deve più accadere”

CERIGNOLA – Il Cerignola pareggia la prima contro il Messina, fatale la rete di Firenze al 92′. Così Ivan Tisci, tecnico gialloblù al suo esordio tra i professionisti: “La prima di campionato era sentita, abbiamo fatto buone cose ma c’è da lavorare. Peccato per l’epilogo finale, volevamo festeggiare insieme al nostro pubblico. C’è da fare mea culpa per gli atteggiamenti avuti negli ultimi minuti, ora cercheremo di rimboccarci le maniche e guardare avanti. Prima del gol di Firenze non ricordo occasioni importanti da parte del Messina, abbiamo gestito bene fino al rosso di Leonetti. Peccato, avrei voluto un finale diverso”.

Le espulsioni a Leonetti e Martinelli, specialmente la prima, hanno cambiato le sorti del match: “Leonetti e Polito si sono spintonati, Vito ci teneva tanto e voleva spaccare il mondo, è stato un eccesso di nervosismo ma questi atteggiamenti non devono accadere. Su Martinelli credo sia volata una parola di troppo alla terna arbitrale, non deve accadere”.

