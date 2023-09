Cerignola, doppia espulsione e beffa finale: con il Messina è 2-2

CERIGNOLA – 2-2, espulsioni e beffa finale. Movimentato esordio del Cerignola, fermato da un ottimo Messina in pieno recupero nella bolgia del “Monterisi”. In cronaca. 3’, gli ospiti sfiorano il vantaggio: Giunta vede Trezza distratto fuori dai pali, tenta lo scavetto ma la palla fa la barba al palo e termina sul fondo. Brivido sulla schiena dei 3000 presenti. Il Cerignola entra pian piano in partita ma il Messina sembra averne di più, al 26’ Scafetta impegna Trezza, la sfera resta in campo con il centrocampista a rimetterla al centro dove Tropea vince il rimpallo con Tascone beccando direttamente l’incrocio. Siciliani avanti. La gioia dei ragazzi di Modica dura poco, alla mezz’ora il Cerignola imbastisce una grande azione, Russo penetra in area e Malcore deve soltanto toccare in rete per l’1-1, chi se non il numero nove a realizzare la prima rete stagionale dei gialloblù. Gli ofantini ingranano la marcia e si rendono pericolosi al 41’, funziona anche l’asse sinistro con Tentardini pronto a servire Malcore che incrocia ma non trova la porta. Nella ripresa il protagonista è sempre lui, Giancarlo Malcore: al 48’ il bomber biondo finalizza un veloce contropiede spostandosi la palla sul destro prima di lasciare sul posto Fumagalli. Match ribaltato. Reagisce il Messina, al 53’ Emmausso colpisce a botta sicura ma Russo salva tutto. 59’, Zunno brucia Ligi ma Martinelli è prodigioso e salva il risultato. 66’, lo stesso attaccante in maglia nera tenta la conclusione, nulla di fatto. All’86’ Leonetti macchia il suo esordio a Cerignola con un rosso diretto, l’Audace in dieci: fatale una manata a Polito non sfuggita all’assistente di linea. Al 92’, infatti, il Messina pareggia grazie alla pennellata di Firenze, “Monterisi” gelato e Cerignola addirittura in nove per l’espulsione di Martinelli, reo di aver alzato troppo i toni col direttore di gara. Minuti di recupero ancora fatali per i gialloblù che aprono il campionato con un beffardo pareggio.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Trezza; Russo, Ligi, Martinelli, Tentardini; Tascone, Capomaggio (39’st. Bianco), Ruggiero (10’st. Ghisolfi); D’Andrea (24’st. Sosa), D’Ausilio (10’st. Leonetti); Malcore (39’st. Neglia). A disp. Krapikas, Fares, Allegrini, Coccia, Prati, De Luca, Carnevale. All. Tisci.

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Polito, Pacciardi, Tropea; Frisenna (16’st. Firenze), Giunta, Scafetta (25’st. Ortisi); Cavallo (37’st. Luciani), Emmausso (16’st. Plescia), Zunno. A disp. De Matteis, Salvo. All. Modica.

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Note: Ammoniti: Capomaggio (C), D’Ausilio (C), Scafetta (M), Sosa (C), Pacciardi (M). Espulsi: Leonetti (C), Martinelli (C).

Marcatori: 26’pt. Tropea (M), 30’pt. Malcore (C), 3’st. Malcore (C), 47’st. Firenze (M).

