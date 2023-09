Verso Casarano-Nardò, Laterza: “Gara difficile, ma affascinante”

Le parole di Giuseppe Laterza, allenatore del Casarano, alla vigilia della gara contro il Nardò, valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie D.

– Una settimana in più di preparazione e un avversario di livello superiore rispetto a quello di domenica scorsa, che gara si attende?

“Una gara difficile come lo saranno tutte, non ci sono partite facile in questo girone e in questa categoria , soprattutto quando in palio c’è il passaggio del turno e ti giochi tutto in 90′. In questo periodo una settimana in più di lavoro aiuta a migliorare alcuni aspetti e soprattutto la condizione atletica del singolo

– Mister il mercato di Serie D è ancora aperto, si aspetta ancora qualcosa per rinforzare la sua rosa?

”Con la società ci confrontiamo spesso e sappiamo cosa serve oggi a questa squadra per completare l’organico”.

– In altri periodi dell’anno la Coppa Italia è la competizione giusta per far giocare chi ha meno spazio la domenica, in questo momento invece è diverso è un’opportunità per testare il gruppo?

”È un’opportunità per tutti per dimostrare e mettersi a disposizione del gruppo in un momento della stagione dove bisogna creare mentalità ed attaccamento alla maglia. Per me tutti sono importanti e non ci sono titolari o riserve , chi ha l’opportunità di indossare la maglia deve farlo con il massimo impegno, onorandola e rispettandola”.

– Scelte, vedremo un Casarano molto diverso da quello di domenica e quali sono le condizioni di Carotenuto, sarà pronto per domani o si punta alla prima di campionato?

“Carotenuto non ha ancora recuperato, ci vorrà ancora qualche settimana. Per il resto ho ancora qualche dubbio che scioglierò domani perché i ragazzi si sono allenati con grande impegno e professionalità”.

– Il Nardò si è rinforzato molto ed è una delle squadre che punta al salto di categoria, che squadra si aspetta domani pomeriggio al Capozza?

“Sicuramente una squadra ben messa in campo , come tutte le squadre di mister Ragno. Il loro miglior acquisto è stato dare continuità al progetto tecnico, riconfermando il mister e gran parte della rosa. Sarà una gara difficile ma allo stesso tempo bella da giocare , ce la metteremo tutta per passare il turno”.

