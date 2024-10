Matera, Ciullo: “Partita giusta. Ottima risposta dopo loro pari’

“Sapevamo del valore dell’Ischia, l’avevo detto anche ieri in conferenza stampa. La ritengo una squadra importante. se guardiamo l’attacco di oggi, hanno fatto molto bene Talamo e Favetta. Come anche a centrocampo. Sapevamo essere una partita difficile oggi. E per portare a casa punti dovevamo fare ciò che abbiamo fatto”. Sono le parole del tecnico Salvatore Ciullo dopo la vittoria di questo pomeriggio.

Sul secondo tempo – “Non è vero che siamo entrati male. Anzi, abbiamo sfiorato subito il raddoppio in almeno due circostanze dove potevamo far male. Inoltre, sono molto contento della risposta che ha dato la squadra dopo il pareggio dell’Ischia. Quello poteva essere un momento in cui potevamo andare in sofferenza: loro avevano entusiasmo ed erano spinti da tutto lo stadio. Invece, siamo stati molto bravi”.

Sugli episodi – “C’è sempre un po’ di fortuna e bravura. Sull’uno a zero è stato sicuramente un infortunio del loro portiere. Purtroppo, quando sbaglia un gol un attaccante si dà meno peso, quando succede al portiere si subisce gol. Però, devo dire che il nostro due a uno è arrivato al termine di una bella azione”.

Sulla classifica – “Dirò sempre che guardo partita dopo partita. Il nostro obiettivo sarà sempre quello di crescere domenica dopo domenica. Non ci poniamo un traguardo in particolare, nonostante siamo felici del cammino che stiamo facendo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author