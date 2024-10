Matera, cameriere brutalmente picchiato: quattro indagati

La Polizia di Matera ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 41 anni, tra cui una donna residente nella provincia di Matera e tre uomini della provincia di Bari. I quattro sono indagati per minacce, lesioni personali aggravate e porto d’arma atta a offendere, reati commessi in concorso ai danni di un cameriere in un ristorante di Matera.

L’aggressione, avvenuta il 29 novembre dello scorso anno, sarebbe stata motivata da ragioni sentimentali legate a un conflitto tra la donna e la vittima. Quella sera, i quattro si sono recati al ristorante, nel centro storico di Matera, e hanno attirato il cameriere all’esterno, dove i tre uomini, alla presenza della donna, lo hanno aggredito fisicamente.

In un primo momento, la vittima è riuscita a sfuggire, rifugiandosi nel locale, ma è stata inseguita fino al bagno, dove è stata brutalmente picchiata con calci, pugni e l’uso di una cazzottiera metallica. Durante l’aggressione, i tre uomini hanno minacciato la vittima con frasi del tipo: “Ti ammazziamo… non sai con chi hai a che fare”.

La vittima, soccorsa dai colleghi e dal personale medico, ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti, mentre le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno fatto luce sulla vicenda, portando all’identificazione degli aggressori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author