Massafra: stop alla piattaforma di stoccaggio rifiuti liquidi

Eufemia Tarsia, commissario prefettizio di Massafra, ha espresso parere negativo alla richiesta di PAUR per la realizzazione di una piattaforma di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi nella Zona PIP comparto Est.

A commentare la decisione è Michele Mazzarano, consigliere regionale e presidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia, che ha sottolineato come questa scelta dimostri l’impegno delle istituzioni nella tutela del territorio. “Ci avevano fatto credere che, sciolto il Consiglio comunale, nessuno avrebbe difeso l’ambiente e la salute pubblica. Invece, il commissario ha categoricamente smentito questi profeti di sventura”.

Mazzarano ha ricordato come la piattaforma sarebbe stata troppo vicina ad altri impianti a forte impatto ambientale, come quello di essiccamento fanghi ancora in fase di autorizzazione. La decisione del Commissario, ha concluso, si basa sul principio di precauzione e sulla coerenza con i principali provvedimenti della Regione in tema di tutela ambientale del territorio ionico.

