Massafra, sospeso consiglio comunale: nominato commissario prefettizio

Paola Dessì, prefetto di Taranto, ha decretato la sospensione del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni contestuali di 14 consiglieri. La decisione è stata presa in quanto è venuta meno l’integrità strutturale minima della massima assise cittadina. Per garantire la gestione provvisoria dell’Ente, il prefetto ha nominato Eufemia Tarsia, viceprefetto vicario della Prefettura di Taranto, come commissario prefettizio con i poteri del consiglio e della Giunta. Inoltre, la Rosa Anna Giulitto, viceprefetto aggiunto alla Prefettura di Taranto, è stata designata sub commissario.

