Massafra, sciolto il Consiglio Comunale. Cade il sindaco Quarto

MASSAFRA – Dopo le avvisaglie degli ultimi giorni si è sciolto il Consiglio Comunale di Massafra.

Nel corso della mattinata 14 consiglieri comunali, tra maggioranza e opposizione, hanno formalizzato nell’ufficio Protocollo e presso lo studio notarile della dott. ssa Giada Mobilio le loro dimissioni.

Hanno deciso di interrompere l’attuale esperienza consiliare Giancarla Zaccaro e Saverio Ramunno (FdI), Alessandro Albanese (UdC), Raffaele Gentile e Vita Massaro (FI), Domenico Santoro, Teresa Errico e Antonio Miola della (Lista Santoro), Annarita Laghezza, Francesco Cacciapaglia e Francesco Pizzutilo (Partito Democratico), Gianni Quero e Giuseppe Esposito (Indipendenti) e Gaia Silvestri (Movimento 5 Stelle).

Probabile a questo punto dopo l’inevitabile commissariamento il ritorno al voto nella prossima primavera

Si interrompe così l’esperienza del sindaco Quarto che, eletto per la prima volta primo cittadinodi Massafra nel 2016, è stato riconfermato nel 2021.

Il presidentedel Consiglio Comunale Michele Bommino, preso atto delle dimissioni dei 14 consiglieri, ha annullato la seduta del Consiglio Comunale, già convocato in prima seduta per giovedì 10 ottobre p.v. alle 8,00 ed in seconda per venerdì 11 ottobre 2024 alle 15,00, presso la Sala Consiliare in piazza Garibaldi.

