Incontro sull’orientamento a Maruggio, nell’ambito dell’Avviso “Punti Cardinali” il cui obiettivo è migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro, qualificando le politiche attive per il lavoro e per le competenze e rafforzando la capacità di accompagnare e sostenere l’evoluzione del mercato del lavoro.

Martedì 23 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, nella biblioteca comunale, si terrà il job day “La sfida di rimanere: come orientarsi nel sistema aziendale pugliese”.

L’obiettivo è facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, cioè fare in modo che chi è in cerca di un’occupazione possa avere a disposizione strumenti, luoghi e personale qualificato al quale sottoporre la propria candidatura.

Quindi, per non perdersi nel “Mare Magnum” del mondo del lavoro, sono attivi a Maruggio dei laboratori di orientamento, sia al lavoro che alla formazione. In programma diversi job days. E’ attivo, inoltre, uno sportello che sarà operativo per 24 settimane, un servizio utile per coloro che hanno bisogno di essere accompagnati nel proprio percorso formativo e lavorativo.

Dopo i saluti di Sebastiano Leo, assessore alla formazione e al lavoro della Regione Puglia, di Alfredo Longo, sindaco di Maruggio e di Anna Maria Gioia, assessore al turismo di Maruggio, interverranno:

Antonio Tondo, commercialista e revisore dei conti, docente esperto di corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Paride Toma, commercialista e revisore dei conti, esperto in finanziamenti per le aziende.

Mery Cataldi, esperta in formazione professionale finanziata, orientamento e servizi per il lavoro.

Lorenzo Falangone, esperto in comunicazione con master in digital marketing e social media, titolare di una agenzia di comunicazione.

Filomena De Francesco, consulente del lavoro.

Partner del progetto: Agenzia Formativa Ulisse, Meltemi vacanze e resort soc. coop. Impresa sociale ETS, AIRT, Associazione Imprese Riunite di Taranto, Legambiente Maruggio APS, Associazione di Promozione Sociale Maruggio Experience, CIA Agricoltori Italiani Provincia Due Mari Taranto- Brindisi.

