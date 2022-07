MARTINA FRANCA – I Carabinieri di Martina Franca hanno attuato un servizio coordinato con serrati controlli nel centro abitato della città, per garantire una “estate sicura” ai cittadini.

Controllati di due locali commerciali, durante il primo intervento, è stato sanzionato un 72enne, titolare di uno degli esercizi, per violazioni sulle norme relative alla sorveglianza sanitaria e sulla formazione/informazione dei lavoratori. Comminata una sanzione amministrativa di 6400,00 Euro.

A seguito del secondo controllo è stato invece deferito in stato di libertà un 84enne del posto, in qualità di titolare del Bar, ritenuto responsabile delle violazioni sulle norme relative alla sorveglianza sanitaria e sulla formazione/informazione dei lavoratori, nonché per aver impiegato 4 lavoratori minorenni “in nero”. Per quest’ultimo reato è stato adottato il provvedimento di sospensione amministrativa dell’attività nonché una maxi sanzione di 19.900 euro.

Il servizio a largo raggio dei militari, ha portato all’arresto di un 19enne, residente a Martina Franca per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione, i militari gli hanno sequestrato 10,25 grammi di Hashish, 22 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e vario materiale per il confezionamento delle dosi, nonché 1.010 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenute il provento dell’attività di spaccio. Il medesimo è stato tradotto presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari.

Sono stati inoltre denunciati in stato di libertà 2 ragazzi 19enni martinesi, ritenuti responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari a seguito di perquisizione domiciliare e veicolare, hanno rinvenuto nella loro disponibilità 22 grammi circa di Hashish.

Durante il servizio coordinato, sono stati altresì organizzati due posti di controllo a doppio senso di marcia, su via Taranto e in Piazza XX Settembre, ove sono state controllate 47 autovetture, identificate 56 persone e comminate 8 sanzioni al Codice della Strada per mancato uso della cintura di sicurezza, mancanza di revisione e per uso del telefonino alla guida.