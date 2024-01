Martina, Pizzulli: “Volevamo tornare a vincere e ci siamo riusciti”

Al termine del match vinto dal Martina in casa del Rotonda, mister Massimo Pizzulli ha parlato così ai nostri microfoni: “L’obiettivo era quello di tornare a vincere. Siamo tornati ad essere solidi, anche se il Rotonda ci ha messo in difficoltà nei primi minuti. Hanno un tridente d’attacco importante, ma siamo rimasti sul pezzo. Il 4-3-3 ci ha aiutato a dominare la partita, perché da lì è cambiato tutto. Sono queste le gare fondamentali di questo campionato, l’1-0 ci sta anche stretto. Faccio i complimenti ad una squadra propositiva come il Rotonda, ma anche ai miei ragazzi”.

