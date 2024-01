Altamura, Giacomarro: “Vittoria sfumata a dieci secondi dalla fine”

Al termine del match pareggiato in casa della Palmese, mister Domenico Giacomarro ha parlato così in conferenza stampa: “La Palmese ha giocato una grande partita, mettendoci spesso in difficoltà. Gli errori si pagano, peccato non aver portato a casa una gara che ci ha visto passare due volte in vantaggio. La classifica è bugiarda per la Palmese, è una squadra che a me piace per identità di gioco. Sapevo che sarebbero scesi in campo con il 4-3-3. La vittoria è sfumata a dieci secondi dalla fine, servono furbizia e cattiveria in questi casi. Abbiamo raccolto un punto che permette alle inseguitrici di accorciare. Conosciamo però le difficoltà di questo campionato, ma è ancora presto per tirare le somme. C’è ancora parecchio da soffrire e da lottare”.

