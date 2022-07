Il Martina Calcio ha raggiunto l’accordo con Augusto “El Tato” Diaz per la stagione 2022-2023. L’attaccante argentino, classe 1992, cresce nelle giovanili del Bordeaux, ma nel 2010 fa ritorno in patria con il Belgrano. In Italia arriva per la prima volta nella stagione 16/17 in cui veste prima la maglia del Cuneo (Serie D) prima di passare alla Palmese. Nel 2018/2019 con la Reggiomediterannea segna 15 gol nel campionato di Eccellenza, che gli valgono la chiamata del Fasano in Serie D, con la sua prima esperienza in Puglia: 26 presenze e nove gol. L’anno successivo sposa il progetto della Linense in Serie C spagnola, prima di far ritorno in Puglia, con il Taranto a dicembre: segna 7 gol in 21 presenze, utili per firmare la promozione in Serie C degli ionici. Poi le esperienze con Cavese e Casertana nelle ultime due stagioni. E ora il presente si chiama Martina Calcio: fisicità, esperienza e gol per l’attacco della squadra di Pizzulli.